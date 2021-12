Een mogelijke vijfde coronagolf met de hoog besmettelijke omikronvariant kan resulteren in een triage van patiënten die nog intensieve zorg kunnen krijgen. Daarvoor waarschuwt Zorgnet-Icuro dinsdag. “Geven we omikron te veel speelruimte, dan kunnen we in een scenario terechtkomen van bikkelharde dilemma’s in de zorg.”