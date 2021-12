Bilzen

Dinsdagavond om 20 uur komt de gemeenteraad van Bilzen samen. Op de agenda staat onder andere de opstart van een marktraadpleging voor de aanplanting en exploitatie van een wijngaard. Naast het afsluiten van een overeenkomst om een erosiecoördinator in te zetten, is er ook de meerjarenplanaanpassing van de stad. De gemeenteraad is straks hier live te volgen via op HBvL. (JoGe)