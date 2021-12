De Britse Sophs Forte schrok zich een hoedje toen ze haar corona-zelftest opende. In de afgesloten testtube zat namelijk “iets donker en slijmerig”. Bij nadere inspectie bleek het om een naaktslak te gaan, die in de smalle tube zat. Hoe het dier in de tube verzeild is geraakt is niet duidelijk, het bedrijf dat de zelftest produceerde levert voorlopig geen commentaar.