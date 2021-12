Voetpad tussen Zapveldstraat en Zorgstraat officieel geopend

Beringen

In de woonvorm Beukenveld in Paal wonen 20 mensen die het grootste deel van hun verplaatsingen met de rolstoel maken. Als zij naar het centrum van Paal willen, moet dat voornamelijk via de drukke en gevaarlijke Diestersesteenweg. De Vriendenkring van ’t Klavertje heeft een oplossing gezocht en gevonden via een minder drukke weg naar het centrum.