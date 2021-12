Kersttocht is leuk alternatief voor kerstfeest in Beukenveld

De bewoners van Beukenveld kozen ervoor, net als vorig jaar, om op een alternatieve manier Kerstmis te vieren. Enkele collega’s organiseerden samen met de stagiaires van Beukenveld een mooie kersttocht door Paal. Ze wandelden in bubbels, telkens enkele bewoners met enkele personeelsleden. Onderweg werden de bewoners en het personeel uitgedaagd met opdrachten. Tijdens de wandeling werd bij een aantal lieve vrijwilligers halt gehouden om op hun inrit of achter in de tuin iets te eten of te drinken.