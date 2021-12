Vele boodschappen sieren troostplekjes in Paal

Momenteel is het troostplekje aan de kerk in Paal door Okra ingericht rond het thema 'Feest van het Licht'. De vele opgehangen boodschapjes verwijzen naar het licht als teken van hoop.

In de Steengroefstraat wordt het pleintje - waar ook een troostplekje is ingericht - momenteel opnieuw aangelegd door de gemeente. Daarom werd het paneel van Ferm en de palen waaraan de boodschappen worden opgehangen, verplaatst. Ferm-centrum en Ferm Wilt hebben reeds een kerstboom geplaatst. In de kerstballen zijn berichtjes ingesloten.Beide troostplekjes zijn altijd toegankelijk en iedereen die een boodschapje ,kunstwerk of gedicht wil ophangen, kan er steeds terecht.