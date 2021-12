Neos Kinrooi brengt een kerstgroet vanop de stoep

Alle leden van Neos Kinrooi kregen van de bestuursleden deze welgemeende kerstgroet en een kleine attentie vanop de stoep."Wij wensen jou en allen die jou omringen,het allerbeste voor Kerstmis en het nieuwe jaar.Geluk in grote en in kleine dingen,maar vooral gelukkig met elkaar.Mogen wij allen ondanks dit hobbelig parcours, er in blijven geloven, want SAMENenTHOUSIASME kunnen we dit aan.Fijne feestdagen voor iedereen."