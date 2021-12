Dat het gezond is te sporten, daar zijn we het over eens. Toch stoppen we vaak na een tijdje en verliezen we onze routine. Hoe komt dat toch? “Die sedentaire levensstijl zit steeds meer in ons DNA”, zegt Kim Semandeni, sportpsycholoog en lector Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie aan de Karel de Grote Hogeschool.