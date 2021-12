Hulpdiensten stonden even in verkeerde straat na fatale steekpartij in Alken

De Roemeen werd doodgestoken in de Alkerstraat in Alken, maar aanvankelijk dachten de hulpdiensten dat het om de Alkenstraat in Hasselt ging. — © Tom Palmaers

Nadat een Roemeense fruitplukker zaterdagnacht werd doodgestoken, was er bij de hulpdiensten even verwarring over de locatie van de steekpartij. Ze stonden eerst in de Alkenstraat in Stevoort in plaats van de Alkerstraat in Alken.

De Roemeen werd in de nacht van zaterdag op zondag doodgestoken na een uit de hand gelopen kaartspelletje in de Alkerstraat in Alken, waar hij met vier landgenoten verbleef. Een 56-jarige Roemeen zit inmiddels in de cel op verdenking van moord.

Vlak na de noodoproep was er bij de hulpdiensten nog even verwarring over waar het drama zich precies had afgespeeld. Ze stonden eerst in de Alkenstraat in Stevoort (Hasselt) in plaats van in de Alkerstraat in Alken. “Omstreeks 1 uur zag ik een ambulance, mug en politiecombi voor mijn deur staan”, zegt Philippe Jankelevitch, die in de Alkenstraat in Stevoort woont. “Ze vroegen me of er in de buurt Roemenen woonden. Nadat ik hen probeerde te helpen, reden ze weg. Even later hoorde ik hoe de sirenes zich richting Alken verplaatsten.”

De politie LRH bevestigt het verhaal. “Zaterdagnacht werden we opgeroepen voor een steekpartij waarbij Roemenen betrokken zouden zijn in de Alkenstraat in Hasselt”, zegt woordvoerder Dorien Baens. “Maar we konden daar niks vinden. Na een tijdje zoeken werd het voor het CIC en de 112 duidelijk dat de feiten zich hadden afgespeeld in de Alkerstraat in Alken. We zijn daarop samen met de politie Kanton Borgloon ter plaatse gegaan, aangezien we toch in de buurt waren.” rapo/siol