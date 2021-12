Tottenham Hotspur wil in beroep gaan tegen uitschakeling Conference League: “Dit is oneerlijk”

Tottenham Hotspur legt zich niet neer bij de uitschakeling in de Conference League. De club uit Londen wil beroep aantekenen tegen de beslissing van de UEFA om het Vitesse van Loïs Openda te laten overwinteren in de derde competitie voor Europese clubteams. “We hebben er alle vertrouwen in dat het vonnis wordt vernietigd”, zei trainer Antonio Conte.

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA besloot maandag Tottenham Hotspur een reglementaire nederlaag van 3-0 toe te kennen, omdat de laatste groepswedstrijd tegen Stade Rennes vanwege een fors aantal coronagevallen bij de Engelse club niet kon worden gespeeld. Vitesse eindigde daardoor met 10 punten uit zes wedstrijden als tweede in de groep en kwalificeerde zich voor de volgende ronde.

“Ik, de club en onze fans vinden het ongelooflijk dat de UEFA dit heeft besloten”, zei Conte op een persconferentie voor het bekerduel van woensdag met West Ham United in de League Cup. “Ik ben daar zwaar teleurgesteld over. Het is erg oneerlijk. Wedstrijden moeten op het veld worden beslist. Maar het is nog niet definitief. We hebben alsnog veel vertrouwen in een goede afloop.” Een dag eerder had een woordvoerder van de Spurs tegen de BBC gezegd dat de club zich neerlegt bij de uitspraak. “We moeten dit accepteren. Onze focus ligt nu op de competities waarin we nog wel actief zijn.”

Vitesse is als nummer 2 van de poule aan Rapid Wenen gekoppeld in een tussenronde van de Conference League. Het eerste duel is op 17 februari in de Oostenrijkse hoofdstad, de return in Arnhem een week later.