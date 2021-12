Spaanse dealers verloten kerstmand met cocaïne, alcohol en ham onder klanten

In de Spaanse stad Murcia zijn twee mannen gearresteerd en verschillende soorten drugs in beslag genomen na een huiszoeking. Dat meldt de Spaanse politie dinsdag. Bij de inval vonden de agenten een inschrijvingsformulier voor een loterij, met als hoofdprijs een geschenkmand met cocaïne, hasj, alcohol en een ham van acht kilo.

De Spaanse politie viel binnen in een pand waar drugs aangekocht én geconsumeerd konden worden. Twee mannen, een Spanjaard en een Argentijn, werden daarbij opgepakt. Tijdens de operatie nam de politie 165 marihuanaplanten, ruim zes kilo marihuana en verschillende hoeveelheden cocaïne en hasj in beslag. Er werd ook een kweekinstallatie ontmanteld.

In het gebouw hing bovendien een poster met de aankondiging van een loterij. Deelnemers konden op kerstdag en op Driekoningen een kerstmand winnen, een gebruikelijk geschenk in Spanje. De prijsmanden bevatten cocaïne, hasj, alcohol, tabak, contant geld en een acht kilogram zware ham. De namen van de deelnemers en hun inzetbedrag stonden op een inschrijvingsformulier dat op een muur was geplakt.