GEMEENTERAAD. Lanakens meerjarenplan drastisch bijgestuurd: “We moeten de tering naar de nering zetten”

Lanaken

Afscheid: De raad nam kennis van het ontslag van Viviane Schellingen (Open Vld) als voorzitter van de gemeenteraad. Volgens interne afspraken wordt ze vanaf 1 januari 2022 opgevolgd door haar partijgenote Jasmine Neven. Beiden ontvingen de nodige dankbetuigingen en felicitaties van alle politieke fracties. Ook schepen Sofie Martens (Open Vld) nam afscheid. Vanaf 1 januari gaat ze de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening versterken. Haar bevoegdheden worden overgenomen door Jolein Martens, die op haar beurt als schepen vervangen wordt Dominique Terwingen.

Meerjarenplan 2022: “Door een jaarlijkse minderontvangst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1,2 miljoen euro dienen we de tering naar de nering te zetten en in het meerjarenplan 2022 enkele drastische maar weloverwogen maatregelen te nemen”, zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld). Uitschieters daarbij zijn o.m. de verhoging met 180.000 euro van de omslagbelasting op de papierfabriek Sappi, de vermindering van het budget voor de herinrichting van het Tramplein in Veldwezelt - van 700.000 naar 400.000 - en het verlaagde budget voor de herinrichting van het Bauduinplein in Smeermaas - van 400.000 naar 200.000. Zowel Leo Joosten (Vl. Belang) als Freddy Stouten (CD&V) uitten hun bezorgdheid over de financiële toekomst van de gemeente, terwijl Vera Jans (CD&V) vond dat een vermindering van de budgetten voor het onderhoud van straten en pleinen niet kon. “Ongelofelijk en onbegrijpelijk, want het onderhoud is erg belangrijk en verdient net meer onze aandacht. Beloofde en nodige investeringen in ons openbaar domein worden geschrapt”, besloot ze. Schepen Sofie Martens antwoordde dat de werken zullen uitgevoerd worden zoals ze met de omwonenden besproken werden.

Nieuwe belasting: Vanaf volgend jaar gaat Lanaken een belasting heffen op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk. “Dat gebeurt al in 32 Limburgse gemeenten. Op die manier trachten we de wekelijkse papierberg die in bijna 11.000 brievenbussen terechtkomt te verkleinen”, aldus de burgemeester. De gemeente hoopt op een extra inkomen van 100.000. “Kleine drukwerken tot max. een A4-formaat worden vrijgesteld van de belasting zodat onze verenigingen, scholen en lokale ondernemers niet meteen de dupe zijn”, besloot Keulen.