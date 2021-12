Geen nieuwe stunt: Mike De Decker uitgeschakeld op WK darts

De Belg Mike De Decker (26) is uitgeschakeld op het WK darts. Hij verloor in de Alexandra Palace in de tweede ronde van de 41-jarige Engelsman Dave Chisnall met 3-0

Mike De Decker stuntte in de eerste ronde door de Let Darius Labanauskas inaar huis te spelen. Maar met Dave Chisnall, het nummer 14 op de PDC-ranking, wachtte hem een loodzware taak. De Belg kwam in de eerste set twee legs achter, maakte gelijk, maar finaal ging de set toch naar Chisnall. De Engelsman ging op zijn elan verder en pakte ook de tweede set (met 3-1). De Decker probeerde het tij te keren maar Chisnall was een maatje te sterk, pakte ook set drie (3-1) en won zo simpel de wedstrijd.

Straks komt ook Dimitri Van Den Bergh (tegen de Duitser Florian Hempel) in actie.