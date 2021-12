Pelt

Precies 33 jaar geleden opende Jacky Willekens zijn café Cheers aan de Breugelweg in Overpelt, waar hij elf jaar lang een zaak had. Bij gebrek aan parkeerplaats verhuisde Cheers naar de Oude Markt. Na 22 jaar sloot Cheers II er in oktober de deuren. In december opende met Cheers III, iets verder op de Oude Markt, een fonkelnieuw café annex feestzaal.