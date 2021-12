Dieven stelen verlengkabels uit vaccinatiecentrum van Tongeren

In het vaccinatiecentrum van Tongeren is dinsdagochtend een diefstal vastgesteld. Dieven hadden ’s nachts ingebroken en hadden verlengkabels doorgeknipt en gestolen.

De diefstal werd gepleegd in de tent die dienst doet als ontvangstruimte. De verlengsnoeren werden gebruikt voor de verlichting en verwarming van de tent. Dinsdagochtend was het er daardoor wat kouder dan normaal, maar de werking van het vaccinatiecentrum kwam niet in het gedrang. De politie Tongeren-Herstappe kwam langs voor de vaststellingen. Er werd ook een paar zwarte legerbottines achtergelaten. diro