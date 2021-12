Prinses Delphine doet een boekje open en Junior Planckaert zoekt de liefde: dit is het voorjaar van Eén

Van de aangekondigde glitter en glamour, speelsheid en ‘shiny floors’ is komend voorjaar bij Eén vooralsnog weinig te merken. Ook van Niels Destadsbader is nog geen spoor. In plaats daarvan is er opnieuw aandacht voor actua en maatschappelijk debat, worden wat punten en komma’s verzet en ontbreekt het aan verrassingen. Het geheel is degelijk, maar voelt wat kleurloos aan. Wie wél opvalt: Delphine van Saksen-Coburg, die aan de hand van haar eigen archief haar levensverhaal schetst.

‘Delphine: mijn verhaal’

In de driedelige reeks Delphine: mijn verhaal vertelt prinses Delphine van Saksen-Coburg voor het eerst op televisie haar levensverhaal. Ze getuigt over alle fasen en emoties die ze doorliep en stelt haar eigen fotoarchief en familiealbums ter beschikking. Ook haar partner, moeder, vrienden, advocaten en paleismedewerkers krijgen het woord.

Vanaf 12 januari elke woensdag om 20.40 uur op Eén.

‘Restaurant misverstand’

Binnenkort opent Dieter Coppens op Eén Restaurant misverstand, waar het voltallige personeel de diagnose jongdementie heeft. Door hun ziekte krijgen ze geregeld te maken met onbegrip en moeten ze vaak verplicht stoppen met werken, waardoor hun zelfvertrouwen een deuk krijgt. Restaurant misverstand wil, met de hulp van chef-kok Seppe Nobels, aan de buitenwereld tonen wat ze wél nog kunnen. Ook al loopt dat vaak niet van een leien dakje.

“Mijn beide grootmoeders kregen Alzheimer op latere leeftijd. Ik heb dus van dichtbij meegemaakt wat dat met iemand doet”, aldus Dieter Coppers.

Later dit voorjaar op Eén.

‘Reizen Waes: wereldsteden’

Tom Waes trekt na enkele uitstappen in eigen land en buurland Nederland opnieuw de grens over. Dit keer focust hij exclusief op enkele van de boeiendste en belangrijkste steden ter wereld. Want met vier miljard mensen woont intussen meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad.

Zo ontdekt Tom hoe in Mexico City eeuwenoude Azteekse tradities nieuw leven worden ingeblazen. Met Caïro bezoekt Tom de belangrijkste metropool van het Midden-Oosten, die langzaam maar zeker uit haar voegen barst. Ook Londen en Los Angeles komen aan bod.

Later dit voorjaar op Eén.

‘Lost luggage’

“Topfictie van eigen bodem”, belooft de VRT. Wanneer de half-Marokkaanse agente Samira Laroussa (het acteerdebuut van Lara Chedraoui, zangeres van Intergalactic lovers, red.) in de nasleep van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem de achtergebleven koffers terugbrengt naar slachtoffers en nabestaanden, botst ze op vooroordelen, trots en verdriet. Maar ze blijft volharden om iedereen te helpen, tot ze zichzelf verliest.

De regie is in handen van Nathalie Basteyns, Kaat Beels en Ibbe Daniëls. Lost luggage is een idee van Tiny Bertels, die de reeks samen met Nathalie Basteyns creërde.

Later dit voorjaar op Eén.

‘Twee zomers’

Een psychologische thrillerreeks, geschreven door Paul Baeten en Tom Lenaerts. En eentje met een topcast, met onder anderen Koen De Bouw, Kevin Janssens, Ruth Becqaert, Herwig Illegems en An Miller. De kaarten liggen dus goed voor Twee zomers.

Het begon dertig jaar geleden: een groep jonge twintigers wil nog één vakantie lang feesten voor het echte leven begint. Maar dat loopt fout wanneer een van hen om het leven komt bij een tragisch incident. Dertig zomers later gaat dezelfde groep vrienden op een lang weekend op een eilandje voor de Franse Azurenkust, maar dan duikt een noodlottige video van weleer op.

Vanaf 6 februari elke zondag op Eén.

‘Niets gaat over’

Op 13 maart 2022 is het 10 jaar geleden dat ons land ontwaakte met het nieuws over een ongeval met een Belgische bus, op de terugweg van sneeuwklassen in Zwitserland. 28 mensen kwamen om het leven, 6 volwassenen en 22 kinderen uit twee scholen: basisschool Het Stekske in Lommel en de Sint-Lambertusschool in Heverlee.

Voor actrice Katrien De Ruysscher en VRT NWS-journalist Lieven Van Gils werd de gebeurtenis een onderdeel van hun leven. Voor De Ruysscher omdat ze in 2013 in Lommel Kolonie is komen wonen, voor Van Gils omdat een van de slachtoffers, meester Frank uit Heverlee, een heel goede vriend was. Zij zoeken voor deze intieme reeks ouders, zussen, broers en gekwetste kinderen opnieuw op.

Later dit voorjaar op Eén.

‘De jaren 80 voor tieners’

Vraag een tiener wat die weet over de jaren tachtig, en het antwoord is: niets. En toch heeft de wereld waarin we vandaag leven, toen zijn kleur gekregen. Daarom schetst Steven Van Herreweghe het beeld van dat decennium voor de jongeren van vandaag. Over een samenleving waarin alles larger than life werd – van popsterren tot kapsels –, maar het dagelijkse leven vaak niet zo rooskleurig was.

Later dit voorjaar op Eén.

‘Junior op zoek naar de liefde’

Moeten er nog Planckaerts zijn? Uiteraard. Junior Planckaert is een sportieve kerel van 29 jaar die nog thuis woont, maar ervan droomt zijn eigen leven op te bouwen. En dat liefst met iemand aan zijn zijde. In Junior op zoek naar de liefde gaat hij – wel ja – op zoek naar de liefde. En naar zichzelf. Daarbij wordt hij bijgestaan door psychologe Sarah Van Pelt.

De VRT houdt zich alvast ver weg van de concepten ‘afvallingsrace’ en ‘roosceremonie’ – hallo daar, The bachelor.

Later dit voorjaar op Eén.

Nog nieuw:

Luchthaven 24/7: De makers van Spoed 24/7 doken achter de schermen van Brussels Airport.

We are family: Na Waar is Mark? gaat Lidewij Nuitten verder door op thema’s als zoeken naar je roots en je identiteit.

Dwars door de Lage Landen: Arnout Hauben stapt door België en Nederland, van Oostende naar Pieterburen.

Meester Tijs: Tijs Vanneste duikt in het debat rond het onderwijs en gaat zelf drie maanden voor de klas staan.

De notaris: Phara de Aguirre volgt actieve notarissen en hun cliënten.

Zij aan zij: Ruben Van Gucht spreekt zeven topatletes over hun drijfveren en carrièreplanning, over de tol van de sport op hun lichaam en hun gezinsleven.

Komen terug:

Factcheckers, Dertigers, #weetikveel, Andermans zaken, Château Planckaert, De kemping, Zorgen voor mama, Campus cup, Buurman, wat doet u nu?, Loslopend wild.