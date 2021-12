Op de Luikersteenweg in Tongeren gebeurde dinsdagnamiddag een kop-staartaanrijding. De bestuurster van een Audi A1 was gestopt. Een aankomende bestuurster van een Ford was verblind door de zon en heeft de gestopte voorganger niet opgemerkt. In de Ford raakte een passagier gewond. De 85-jarige vrouw werd met de ziekenwagen afgevoerd naar het Vesaliusziekenhuis diro