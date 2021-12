Aantal dossiers over examenbetwistingen gestegen in 2021

Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen kunnen hogeschool- en universiteitsstudenten terecht die niet akkoord gaan met een ongunstige studievoortgangsbeslissing (betwisting examenresultaat, weigering inschrijving...), met het verlies van het leerkrediet door een overmachtssituatie of met een negatief antwoord op een vraag om een buitenlands diploma hoger onderwijs gelijkwaardig te verklaren met een Vlaams diploma.

Er waren dit jaar dus meer dossiers rond leerkrediet dan vorig jaar (970 in 2021 tegenover 677 in 2020). Ook het aantal dossiers rond studievoortgangsbetwistingen stijgt, van 190 in 2020 tot 196 dit jaar. Tot slot waren er 7 dossiers over de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen, tegenover 5 vorig jaar.

Meer informatie over het aantal ontvankelijk en gegronde beroepen, zullen beschikbaar zijn in het jaarverslag, dat normaal gezien in juni volgend jaar gepubliceerd zal worden.