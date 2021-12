SpaceX lanceert succesvol onbemand vrachtruimteschip naar ruimtestation ISS

Om 11.07 uur Belgische tijd vertrok van op Cape Canaveral in Florida een gloednieuwe Falcon-9 draagraket van SpaceX. Zowat acht minuten na lift-off keerde de eerste rakettrap naar de aarde terug, om te landen op het droneship “Just Read the Instructions”, dat in de Atlantische Oceaan dobberde ten oosten van Charleston (South Carolina). Volgens SpaceX is het de honderdste keer dat het bedrijf die stunt lukt, waardoor de lanceerkosten naar beneden kunnen gaan.

Uiteindelijk zette de tweede rakettrap een Cargo Dragon op een traject naar het Internationaal Ruimtestation ISS. De koppeling op automatische piloot aan de Harmony-module is voorzien voor woensdag omstreeks 10.30 uur Belgische tijd.

3,2 ton lading

De cargo heeft zowat 3,2 ton aan lading bij, waaronder ook kerstgeschenken voor de bemanning van het ruimtestation. De capsule zal zowat een maand aan de spacemeccano hangen en dan met afval en de resultaten van wetenschappelijke experimenten naar huis terugkeren.

Het is de 24ste keer dat SpaceX het ISS voor rekening van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA bevoorraadt.

Teruggekeerd

Maandag zijn twee Japanse ruimtetoeristen samen met een Russische beroepskosmonaut met een Sojoez-capsule van het ISS teruggekeerd.

In het weekeinde heeft SpaceX met een interval van nog geen negentien uur nog twee andere Falcon-9 draagraketten gelanceerd. De nuttige lading bestond enerzijds uit 52 nieuwe Starlink-satellieten voor mondiaaal breedbandnetwerk en anderzijds een Turkse telecomsatelliet.