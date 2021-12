‘Geheim pak’ in schaatswereld lijkt meteen te renderen: toptijd in testwedstrijd voor Nederlander Patrick Roest

De Nederlandse schaatser Patrick Roest heeft tijdens een testwedstrijd in Heerenveen de 3000 meter gereden in 3:35.49. Dat is iets meer dan een seconde boven de beste tijd, die ooit op deze voor mannen ongewone afstand werd geschaatst. Die tijd staat met 3:34.37 op naam van de Rus Denis Yuskov, in Calgary op 2 november 2013.