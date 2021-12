400 werknemers Aperam krijgen boosterprik op werkvloer: “toch nog skiën”

400 van de 1.100 mensen die werken bij Aperam in Genk zijn ingegaan op de uitnodiging van de bedrijfsarts om in het staalverwerkend bedrijf een boosterprik te laten zetten. Aperam is één van de tien ondernemingen in Vlaanderen die meewerken aan het proefproject.

Dinsdag was het de eerste dag van de boostervaccins op de werkvloer bij Aperam. De polyvalente zaal op de bovenste verdieping van het administratief gebouw werd voor de gelegenheid ingericht als tijdelijk vaccinantiecentrum. Bijna tweehonderd mensen van de vierhonderd die zich hebben ingeschreven mochten dinsdag al hun mouwen oprollen. Bedrijfsarts Annemie Delamper houdt toezicht en controleert de werknemers voor en na ze een prik kregen en moedigt de werknemers ook aan om zich te laten vaccineren. “Ze heeft alle werknemers aangeschreven en uitgenodigd”, zegt algemeen directeur Gert Heylen. “400 mensen zijn daar op ingegaan. Dat is een heel grote respons. Heel wat mensen hebben immers al een boosterprik gehad. Dit project is in ieder geval goed voor de werknemers, het bedrijf en de samenleving. Elke vaccinatie helpt ons vooruit. Daarom ook dat we hierin mee zijn gestapt.”

Marc Trippaers is één van de werknemers die zich liet vaccineren op de bovenste verdieping van het administratief centrum. “Ik had mij sowieso laten vaccineren, maar dit is toch wel heel gemakkelijk. Ik had een oproep gekregen voor half januari. Vermits ik die nu een maand eerder krijg kunnen we wel gaan voor een skivakantie. Het zag er in eerste instantie naar uit dat dat niet zou lukken. In de meeste skioorden wordt immers een bewijs gevraagd van die boostervaccinatie. Dus ja, ik ben heel blij dat we de kans krijgen om ons in het bedrijf te laten prikken. Ook mooi is dat ik nu niet meer moet aanschuiven in het vaccinatiecentrum in de Limburghal. En neen van de prik heb ik niets gemerkt. Het was al gedaan voor ik het wist.” De medische dienst van Aperam neemt ook de administratie voor haar rekening. Alle info over wie de boosterprik kreeg gaat naar de centrale databank zodat het ook verwerkt kan worden in het globale vaccinatiesysteem.