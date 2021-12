GEMEENTERAAD. Heusden-Zolder keurt invoering digitale cadeaubonnen goed

Heusden-Zolder

Laatste stuk industriegrond verkocht : De gemeenteraad keurde de verkoop definitief goed van een perceel industriegrond in het regionaal bedrijventerrein in het ondernemerspark De Schacht aan de BV E&S Systems. “Het perceel industriegrond is conform het schattingsverslag geschat op 375.000 euro. Voorafgaand is aan de kandidaat-koper een stedenbouwkundig attest afgeleverd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Isabelle Thielemans (CD&V).

Heffingen Elia nog tot 2024 in Heusden-Zolder: De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de brief van Bart Somers over de afbouw van lokale ELIA-heffingen. De gemeente Heusden-Zolder heft momenteel een taks op hoge constructies zoals pylonen en antennes. De gemeenteraad heeft kennis genomen van het schrijven van minister Somers om die heffingen tegen 2026 af te bouwen voor Elia, dus voor de elektriciteitspylonen omdat het de elektriciteitsfactuur mee zou belasten. In Heusden-Zolder zullen ze de taks behouden tot en met 2024.

Invoering digitale cadeaubonnen : De gemeenteraad keurde de invoering van de digitale cadeaubonnen goed. In 1997 werd er door de Middenstandsraad Heusden-Zolder een systeem van papieren geschenkkaarten opgestart. In samenspraak met de Middenstandsraad zal de papieren geschenkkaart vanaf 1 januari 2022 vervangen worden door een digitale cadeaubon. De digitale cadeaubon kan via de website van de gemeente op elk moment aangekocht worden en is onmiddellijk beschikbaar. Indien gewenst kan de digitale cadeaubon geprint worden. Inwoners die geen toegang hebben tot internet kunnen terecht in dienstencentrum De Zandloper om cadeaubonnen fysiek aan te kopen. De invoering van de digitale cadeaubon past in de verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Volgens schepen Isabelle Thielemans (CD&V) zijn er al 43 ondernemers ingeschreven terwijl het nieuwe systeem nog niet van start is gegaan. Raadslid Tony Lespoix (Vlaams Belang) stelde voor om een mogelijkheid te voorzien om de cadeaubonnen af te halen in het kantoor van Toerisme voor de inwoners van Boekt, Viversel en Bolderberg. Als die vraag komt, belooft de schepen dat te bekijken.