Mikaela Shiffrin is de beste in de reuzenslalom van Courchevel

Mikaela Shiffrin heeft dinsdag de Wereldbeker reuzenslalom in het Franse Courchevel op haar naam geschreven. De 26-jarige Amerikaanse haalde het met een gecombineerde tijd van 2:16.35 voor de Zweedse Sara Hector (+0.86) en de Zwitserse Michelle Gisin (+1.08). De Slovaakse Petra Vlhova, vorig jaar eindwinnares van de algemene Wereldbeker, viel net naast het podium.

Het was voor Shiffrin al haar 72e Wereldbekerzege, haar derde dit seizoen.

Kim Vanreusel overleefde eerder op de dag de eerste manche niet. Onze landgenote werd daarin 53e in 1:13.79. Enkel de top 30 plaatste zich voor de tweede manche.

In de tussenstand van de Wereldbeker neemt Shiffrin (670 ptn) de leidersplaats over van de Italiaanse Sofia Goggia (630 ptn), die dinsdag de finish niet haalde. Vlhova blijft derde met 390 punten.

Woensdag staat in Courchevel nog een tweede reuzenslalom op het programma. Vervolgens steekt de Wereldbeker bij de vrouwen over naar Oostenrijk voor een reuzenslalom (28 december) en een slalom (29 december) in Linz.