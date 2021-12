Nieuwe coach voor Sander Gillé en Joran Vliegen

In november maakten ze een einde aan hun samenwerking met Marco Kroes. Zijn opvolger Jeff Coetzee werkte de voorbije jaren voor de Zuid-Afrikaanse tennisfederatie waar hij de eerste ‘Director of Tennis’ was. Daarnaast was hij gedurende acht jaar erg succesrijk met het dubbelduo Sebastian Cabal en Robert Farah, goed voor 20 dubbeltitels in de afgelopen jaren. Ze zijn tevens de voormalige nummer één.

Coetzee kijkt uit naar de samenwerking, zo zegt hij in een eerste bericht. “Deze twee jongens zijn erg leergierig en geloven in mij. We hebben samen als doel gesteld om door te breken in de top tien van de wereld en diep te gaan in de grote toernooien en Grand Slams”, klinkt het.

Op 27 december vertrekt Coetzee met het Limburgse duo naar Australië voor de eerste dubbeltoernooien.