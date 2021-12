Airbus en Boeing bezorgd over 5G: “Enorme negatieve impact op luchtvaartsector”

De luchtvaartsector en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zijn al langer bezorgd dat 5G de werking van gevoelige instrumenten, zoals radiohoogtemeters, zou kunnen verstoren. Dat zou bijvoorbeeld tijdens sneeuwstormen en bij beperkte zichtbaarheid kunnen leiden tot vertragingen.

“5G-interferentie kan een negatieve invloed hebben op de veilige werking van vliegtuigen”, zo citeert de Britse omroep BBC de toplui van Boeing en Airbus Americas, Dave Calhoun and Jeffrey Knittel. Zij uiten hun bezorgdheid in een brief aan Amerikaans minister van Transport Pete Buttigieg.

Grootste bezorgdheid

Eerder waarschuwden ook luchtvaartmaatschappijen al voor mogelijke problemen. “Als je ons zou vragen wat onze grootste bezorgdheid is op korte termijn, dan is dat de uitrol van 5G”, zo zei Gary Kelly, de topman van Southwest Airlines, eerder deze week in de Amerikaanse Senaat. En de vereniging Airlines for America vreest dat 5G de luchtvaartmaatschappijen tot 2,1 miljard dollar kan kosten aan vluchtverstoringen.

Twee grote telecomoperatoren, Verizon en AT&T, zouden oorspronkelijk begin december met 5G beginnen. Dat werd uitgesteld tot 5 januari, op vraag van de FAA. De twee bedrijven beloofden ook extra maatregelen te nemen, in afwachting van een diepergaande analyse door de FAA. Maar volgens de luchtvaartsector gaan die maatregelen niet ver genoeg. Airbus en Boeing zeggen dat ze een tegenvoorstel hebben gedaan om de risico’s rond luchthavens en andere kritieke plaatsen te verminderen.

Geen probleem

De telecomsector zegt dat er geen probleem is. Sectorvereniging CTIA noemt 5G veilig en beschuldigt de luchtvaartsector van paniekzaaierij en het verdraaien van feiten. “5G uitstellen zal schade veroorzaken. De uitrol met een jaar uitstellen, zal leiden tot 50 miljard dollar minder economische groei, net op het moment dat het land herstelt van de coronapandemie”, zei CTIA-topvrouw Meredith Attwell Baker in november.