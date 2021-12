Vaccinatiecentrum Bilzen sluit dan toch de deuren tijdens kerst en Nieuwjaar: "Medisch personeel heeft rust nodig"

Na lang twijfelen beslist het vaccinatiecentrum in Bilzen om toch de deuren te sluiten tussen Kerstmis en Nieuwjaar. ''Logistiek zijn we klaar om te vaccineren, maar het medisch personeel heeft zelf aangegeven om een rustperiode in te lassen,'' zegt burgemeester Johan Sauwens. Het medisch personeel heeft van het begin tot nu ongeveer 105.000 prikken gezet. Het vaccinatiecentrum zit goed op schema dus ze kunnen zich ook een korte sluiting permiteren, luidt het daar. En dat is zo het geval voor zes van de dertien Limburgse vaccinatiecentra.