Stijn Vreven over Racing Genk: "Het verbaast me dat Storck zoveel van systeem wisselt". — © TV Limburg

Er zijn nog geen gesprekken geweest tussen Lommel SK en Stijn Vreven om de nieuwe trainer te worden van de Noord-Limburgers. Dat zegt Vreven in TVL Sportcafé. Stijn Vreven werkte bij het Nederlandse NAC al samen met de City Football Group die ook Lommel bezit, hij kent de werking dus, maar contact was er dus niet. Stijn Vreven kent ook kersvers Genk-trainer Bernd Storck goed. Ze stonden vorig jaar als trainers tegenover elkaar in de Sloveense competitie. Vreven stelt zich toch vragen bij enkele tactische beslissingen van de Duitser.