Castroviejo, Puccio, Rivera, Swift en Wurf ondertekenen nieuwe contracten bij Ineos

Voor Castroviejo en Puccio ging het om een contractverlenging met twee seizoenen, Rivera, Swift en Wurf blijven één extra jaar aan boord. De vijf renners rijden meestal in dienst van kopmannen bij Ineos. Enkel Swift kon dit seizoen een overwinning pakken. Hij triomfeerde in oktober in het Brits kampioenschap op de weg.

Maandag maakte Ineos al bekend dat voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas eveneens een nieuwe overeenkomst voor twee seizoenen ondertekende bij het team.