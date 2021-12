Steeds meer drugssmokkel via postpakketten

Dit jaar is al meer dan 6,5 ton drugs onderschept die via postpakketten gesmokkeld werden. In 2020 ging het nog om iets meer dan 2 ton. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën, Douane en Accijnzen, die dinsdag zijn voorgesteld. Reden voor de sterke stijging is de toenemende e-commerce.

“We hadden verwacht dat de coronapandemie een daling zou geven”, zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal bij de FOD Financiën. “Maar het tegendeel is bewezen. De enorme stijging komt door de e-commerce: die heeft een sterke boost gekregen, en die heeft de illegale handel in drugsproducten mee aangezogen naar tophoogtes.”

Vooral de handel in cocaïne, khat, tranquillizers als ketamine of xtc- en MDMA-pillen is sterk toegenomen. De producten worden in elk mogelijk pakketje verstopt. Zo heeft de douane al xtc-pillen in dozen snoep en damesschoenen gevonden, ketamine in koffie of MDMA in luidsprekers of wijnflessen. “Je kan het zo gek niet bedenken. De smokkelaars worden creatiever en creatiever.”

De productie van de drugs zit voornamelijk in Nederland. Via Belgische koerierdiensten worden ze vervoerd naar de rest van de wereld. “De smokkelaars sturen hun waar naar die plekken waar ze het meest kunnen verdienen”, zegt Vanderwaeren. “Voor een xtc-pil bijvoorbeeld betaal je hier in België drie euro, in Australië of Amerika kost die dertig euro op het dark web. Dat is een heel lucratieve business.”