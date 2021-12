Limburgse cocktailshakers onthullen hun recept: dit zijn hun lekkerste cocktails

Heb je zin om tijdens de feestdagen zelf een Negroni, Cosmopolitan, Long Island Iced Tea of andere klassieke cocktail te maken? Een Espresso Martini, misschien? Ingrediënten en recepten vind je moeiteloos op het internet. Wij vroegen aan vijf Limburgse bartenders naar een alternatief.

Voor de gevorderde amateur-met-wat-tijd is er een lang recept bij van Rob Biesmans. In deze selectie van vijf cocktails vind je ook enkele eenvoudige recepten én een mocktail. Kortom, voor elk wat wils. En je hoeft er niet voor naar Bar Burbure (van onze sommelier en bartender Jurgen Lijcops) in Antwerpen, The Cobbler in Gent, Green Lab in Brussel of een andere trendy plek.

1. AppleCito van Bram Bogaerts (NIF, Bilzen)

© Luc Daelemans

“Het appelsap van Alden Biesen - ik hou wel van een lokaal accent - en de kruidige tonen van de kaneel geven een winterse toets aan deze cocktail. Het limoensap zorgt voor een fris accent. Breed inzetbaar, als aperitief of om gewoon zo van te genieten bij het haardvuur.”

Ingrediënten

donkere (spiced) rum

limoensap

kaneelsiroop

appelsap (ik gebruik Biesonder Appelsap van Bilzen)

munt

Bereiding mojitostijl (1 cocktail)

© Luc Daelemans

Gebruik een hoog glas en gooi er een tiental muntblaadjes in.

Muddle de blaadjes even.

Doe 5 cl donkere rum, 3 cl limoensap, 4 cl kaneelsiroop en 4 cl appelsap in het glas.

Roer even goed.

Vul het glas met crushed ice.

Roer voorzichtig nog eenmaal.

Vul het glas verder opnieuw met crushed ice.

Garneer met een munttakje en een kaneelstokje.

Giet voorzichtig een laatste centiliter rum over het munttakje voor een lekkere rumgeur.

Drink met een lang rietje.

Bereiding kaneelsiroop

Mix water en suiker met een 1/1-verhouding.

Warm dit op in een keteltje tot de suiker helemaal is opgelost.

Breek enkele kaneelstokjes en laat die in de siroop sudderen tot op smaak.

Zeef de kaneel uit de siroop.

2. Dry Martini by Bombay Sapphire premier cru van Jasper de Haan

© rr

“De gin Bombay Sapphire Premier Cru - pas op de markt - is van een hoge kwaliteit”, zegt Jasper de Haan, rechterhand van onze Tongerse drankenkenner Jurgen Lijcops in de Antwerpse Bar Burbure. “De citroenbitters zorgen voor een frisse toets. Idealiter drink je deze cocktail als aperitief, maar eigenlijk kan je er in alle omstandigheden van genieten. Makkelijk te bereiden bovendien, want het aantal ingrediënten is beperkt.”

Ingrediënten (1 cocktail)

5 cl Bombay Sapphire premier cru

2 cl Forest Vermouth Dry

3 druppeltjes citroenbitters

© rr

Bereiding

Koel je Martiniglas.

Vul het mengglas met alle ingrediënten.

Voeg ijsblokjes toe.

Roer 20 seconden.

Giet het drankje in een glas met behulp van een strainer (cocktailzeef).

Garneer met citroenzeste.

3. Lolita van Jaimy Appermans (El Bocado, Sint-Truiden)

© Luc Daelemans

“Hoe makkelijk kan het zijn om een lekkere cocktail te maken? De ingrediënten vind je zonder moeite in een warenhuis. Het zoete van de kokossiroop en het frisse van de Tönissteiner zorgen voor een mooie combinatie, die een beetje zomer in de winter brengt.”

Ingrediënten

flesje Tönissteiner Citroen

Monin kokossiroop

takje verse munt

schijfje citroen

Bereiding (1 cocktail)

Vul een glas met ijsblokjes.

Voeg er 5 cl kokossiroop en 25 cl Tönissteiner citroen aan toe.

Meng het geheel en werk af met verse munt en een schijfje citroen.

Wil je van deze mocktail een cocktail van maken, voeg dan 5 cl wodka toe.

© Luc Daelemans

4. Clear Colada Milk Punch van Rob Biesmans (Koks&Tales, Hasselt)

“Milkpunches zijn wereldwijd aan een revival bezig. Je hebt er wat meer werk aan dan gemiddeld, maar je krijgt er een cocktail met een grote complexiteit voor in de plaats. Ik heb deze alvast op de kaart.”

Ingrediënten (voor 20 cocktails)

© Luc Daelemans

1 rijpe ananas

4 stokken kaneel

1 stuk steranijs

5 jeneverbessen

15 korianderzaadjes

1/2 theelepel gerookt zout

schil van 8 citroenen

sap van 8 citroenen

1/2 kg kristalsuiker

1/2 liter gebrouwen Lapsangthee

42 cl kokend water

3 cl Peychaud’s Bitters

12 cl absint

18 cl bourbon

18 cl Arak

24 cl cognac VS

24 cl overproof rum

24 cl andere rum

24 cl Jamaicaanse rum

120 gr kokosmelk

Bereiding

DAG 1

Schil de ananas schoon (bewaar de schillen om eventueel spiced rum te maken, de kruin als garnituur).

Snij de ananas in vier, verwijder het hart en gooi dat weg en snij dan de vrucht in kleinere stukken.

In een grote maatbeker of pot: kneus de ananas met de specerijen, de suiker, sap van 6 citroenen en de citroenschillen.

Voeg de gebrouwen en afgekoelde thee toe, alsook alle alcohol, en roer goed.

Voeg het kokende water toe en sluit de inmaakpot of bokaal direct hermetisch af.

Schud eenmaal lichtjes en laat één nacht rusten.

(lees verder onder de foto)

© Luc Daelemans

DAG 2

Zeef de inhoud van de pot in een maatbeker.

Op een zacht vuur: breng de kokosmelk aan de kook.

Giet er het citroensap bij, de melk schift (hoort zo).

Stort nu de gezeefde punchmengeling mee in de ketel, laat zachtjes tot het kookpunt komen en zet dan meteen van het vuur af.

Giet alle vloeistof eerst door een puntzeef met kaasdoek of zuivere handdoek en daarna door een koffiefilter.

Bewaar in een steriele pot of fles in de koelkast (tweetal weken)

Serveer 10 cl op een groot ijsblok in een breed glas en garneer met een ananasblad of pandanblad (als de ananasbladeren niet meer mooi zouden zijn. Pandan bewaart beter.)

5. Cold Fashioned van Stijn Simonaitis (WonderBar, Genk)

“Een winterse cocktail, makkelijk te maken. Ik vind het een ideaal drankje voor de feestdagen. Een beetje speciaal, maar toch toegankelijk. Niet iedereen heeft deze twee soorten whisky in huis, maar als je ze koopt, heb je er lang plezier van.”

© Luc Daelemans

Ingrediënten (1 cocktail)

6 cl whiskyblend (3 cl Aberfeldy /3 cl Lagavulin)

2 cl homemade kruidensiroop (1 kg suiker, 3 kruidnagels, 4 kaneelstokken, en 1 zeste van sinaasappel)

enkele druppels koffiebitters

Bereiding kruidensiroop

Los de kilo suiker op in een liter heet water en voeg de kaneel, kruidnagel en zeste toe.

Laat een nacht trekken en zeef.

Bereiding cocktail

Stir alle ingrediënten gedurende 20 à 30 seconden in een mixglas.

Zeef in een glas gevuld met ijs.

Werk af met appelsienzeste en maraschinokers.