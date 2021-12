Leerlingen Pyxiscollege hebben een warm hart voor open opvangcentrum Ter Dennen

Normaal gezien komt er jaarlijks iemand van het open opvangcentrum Ter Dennen uitleg geven over het reilen en zeilen aan de tweedejaars van het Pyxiscollege in Lanaken.

Door corona kon dit voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. Maar toch bleven ze niet bij de pakken zitten en werd er een warme oproep gelanceerd om vooral jongerenkleding en rugzakken in te zamelen. De respons was enorm. Daarnaast hebben de leerlingen van 2B afgelopen vrijdag tijdens een projectdag ook nog eens havermoutkoekjes en kokospralines gemaakt, mooi verpakt en voorzien van een Engelstalige kerstwens voor de mensen van Ter Dennen. Zo kunnen de mensen in het opvangcentrum ook een beetje de feestvreugde ervaren dankzij de gulle schenkingen.