“Dit is heel moeilijk”: Sarah Jessica Parker reageert op beschuldigingen tegen Chris Noth

Sarah Jessica Parker reageert via haar stories op Instagram op de beschuldigingen dat Chris Noth meerdere vrouwen seksueel zou hebben misbruikt. Ze bracht maandag samen met haar tegenspeelsters van ‘Sex and the city’ Kristin Davis en Cynthia Nixon een verklaring naar buiten.

“We zijn diep bedroefd door de aantijgingen tegen Chris Noth”, zo luidt het bericht dat gedeeld is op alle drie de stories op Instagram van de Sex and the City-sterren. “We steunen de vrouwen die naar buiten zijn gekomen en hun pijnlijke ervaringen hebben gedeeld. We weten dat het heel moeilijk is om dit te doen en we prijzen hen ervoor.”

Vorige week verklaarden twee vrouwen onafhankelijk van elkaar aan The Reporter dat ze tussen 2004 en 2015 zouden zijn misbruikt door Noth. Hierna meldde een derde vermeend slachtoffer zich bij The Daily Beast.

Noth ontkent de aantijgingen: “De beschuldigingen tegen mij gemaakt door personen die ik jaren, zelfs decennia geleden heb ontmoet, zijn absoluut onwaar”, verklaart hij in US Weekly. “Nee betekent altijd nee, dat is een grens die ik niet heb overschreden. De contacten waren met wederzijds goedvinden. Het is moeilijk om niet te twijfelen aan de timing waarop deze verhalen naar buiten komen. Ik weet niet zeker waarom ze nu boven water komen, maar dit weet ik wel: ik heb deze vrouwen niet aangerand.”

Lai-Wah Chong