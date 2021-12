Advies van experts aan Overlegcomité gelekt: contactbubbels tijdens feestdagen en horeca nog vroeger dicht

Op de tafel van het Overlegcomité van morgen komen strenge maatregelen om de opmars van de omikronvariant in te perken. De experten van de GEMS schuiven maatregelen naar voren zoals het vroeger sluiten van de horeca én het invoeren van een contactbubbel voor de feestdagen. Coronacommissaris Pedro Facon oppert in zijn rapport dat er naast die maatregelen ook nagedacht moet worden over een lockdownpakket.