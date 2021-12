KRC Genk en Nike verlengen samenwerking tot 2026

Lees hier het persbericht:

Nike blijft ook de komende vier jaar kitsponsor van KRC Genk. Het partnership tussen Nike, Voetbalshop.be en onze club wordt verlengd tot 2026.

“Al sinds 2009 werken we samen met KRC Genk. Een bewuste keuze, want KRC Genk is net zoals Nike vooruitstrevend en innovatief. Daar zullen we ook in de toekomst op blijven inzetten.” aldus Simon Rutgers, verantwoordelijk voor Nike TEAM Partnerships Benelux.

Sinds kort biedt KRC Genk naast wedstrijdkledij trouwens ook de Nike F.C.-collectie aan in zijn fanshop. Een volgende stap om meer lifestyle-artikelen aan te bieden aan supporters.

Bovendien wordt de samenwerking met webshop en retailpartner Voetbalshop.be verlengd tot 2026. “Samen met KRC Genk zullen we nog meer inzetten op merchandising via ons digitaal platform Voetbalshop.be”, zegt Roland Heerkens, oprichter en CCO Voetbalshop.be.

KRC Genk is bijzonder trots op beide samenwerkingen. “Nike is een écht wereldmerk, met regionale verankering in Limburg. Mensen samenbrengen en inspireren: dat is wat ons bindt. Voetbalshop.be geeft aan de samenwerking een extra dimensie door voor extra flexibiliteit en opportuniteiten op het vlak van merchandising te zorgen.” aldus Stephan Poelmans, strategic partnership manager bij KRC Genk.