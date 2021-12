Klassenraad buigt zich over lot van ‘El Patron’ en andere pesters van Elias

Op filmpjes is te zien hoe Elias (16) gepest wordt. — © Karel Hemerijckx

Vandaag komt de klassenraad van het 4de Metaal van de Truiense Vakschool samen om over zich over het lot van ‘El Patron’ en de andere pesters van Elias E. te buigen. Al houdt directeur Eddy Roosen zijn definitieve beslissing nog enkele dagen voor zich: “Ik wil vooral geen procedurefouten maken.”

Vorige week woensdag haalde een drietal schokkende filmpjes waarin Elias E. (16) bespuwd en geslagen werd, het nationale nieuws. Vandaag buigt de klassenraad van het 4de Metaal zich over het lot van de pesters. Daarna heeft directeur Eddy Roosen 5 schooldagen de tijd om de beslissing aan de pesters en hun ouders mede te delen. “Dat kan gaan van een berisping over een schorsing tot de uitzetting”, zegt directeur Roosen. “Wees gerust, ik zal geen 5 dagen wachten om mij uit te spreken, al moet ik wel opletten dat ik geen procedurefouten maak. Na mijn beslissing hebben de leerlingen 10 schooldagen de tijd om in beroep te gaan.”

Sorry

Ondertussen stelt Elias het goed. “Ik ben ondertussen al wat bekomen. De vele steunbetuigingen deden deugd. Dankzij de zus van de directeur die me psychologisch begeleidt, kan ik één en ander beter plaatsten. ‘El Patron’ heeft afgelopen week contact met mij gezocht om zich naar eigen zeggen te willen excuseren. Maar dat heb ik afgeblokt. Er is te veel gebeurd om er zich nu zomaar met een ‘sorry’ van af te maken. Laat gerechtigheid nu maar geschieden. Iedereen is immers verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Ook ‘El Patron’”