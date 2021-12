Familie Awouters verzorgt kerstconcert JAT

Op zondag 19 december vond in het Stedelijk Conservatorium in Hasselt het jaarlijks kerstconcert van JAT vzw plaats.

De vzw Jong Artistiek Talent zet zich in voor jeugdige muzikanten. Dit keer was het de beurt aan de familie Awouters om het kersconcert op te luisteren. Ze deden dat op viool en cello en brachten werken van Vivaldi, Ernö Dohnanyi, Astor Piazzolla, Cardel Gardel, Regine Nosske. Tussendoor werden teksten in de kerstsfeer voorgedragen door Michel Kempeneers.