Sporting Cares schenkt 2.500 euro aan paralympiër Anke Sneyers

Tijdens het VIP-diner had Sporting Hasselt een serieuze verrassing in petto voor Anke Sneyers. In het bijzijn van Jean-Marie Pfaff en burgemeester Steven Vandeput kreeg zij immers een stevig steuntje in de rug om haar ultieme doel te bereiken: deelnemen aan de Paralympische Spelen in Parijs in 2024. Anke is één van grootste talenten in de para-atletiek in ons land. Anke behaalde in 2017 zilver en brons op het WK para-atletiek voor junioren en ging in 2019 als jongste atlete ooit naar een WK para-atletiek voor senioren. Daarnaast behaalde ze ook al acht Belgische titels, in het verspringen, op de 100m, 200m en 400m. In 2021 haalde ze al haar B-limiet voor de Paralympische Spelen in Tokyo, maar door het beperkt aantal startplaatsen voor ons land mochten er slechts vier atleten mee. De cheque die ze nu kreeg via Sporting Cares, de sociale tak van Sporting Hasselt, zal dienen voor de kosten van trainingen, uitgebreide medische opvolging, materiaal en de logistieke kosten voor andere wedstrijden. Dat alles dient Anke zelf te bekostigen. Deze bijdrage helpt haar daarmee.