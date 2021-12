Drie rotspinguïns geboren in Pairi Daiza

In Pairi Daiza zijn drie rotspinguïns geboren. Dat meldt het dierenpark dinsdag in een persbericht. De jongen zijn ondertussen al enkele maanden oud.

Met een gemiddelde hoogte van 55 centimeter en een gewicht van 2 tot 4 kilo is de rotsspringer een van de kleinste pinguïnsoorten. Zijn naam heeft hij te danken aan zijn behendigheid om zich met sprongen over steile rotsen te verplaatsen. Er zijn zeven soorten rotspinguïns, die allemaal een geelkleurige kuif aan weerszijden van de kop hebben.

De soort die in Pairi Daiza geboren is, de ‘eudyptes chrysocome filholi’, is afkomstig uit gebieden ongeveer 2.000 kilometer ten zuidoosten van Zuid-Afrika.

De soort is door de IUCN (Internationale Unie voor het behoud van de Natuur) geclassificeerd als kwetsbaar. In het wild is de populatie in de afgelopen dertig jaar met dertig procent afgenomen. Er zijn meerdere redenen voor zoals de aantasting van het territorium door de mens, verschuivingen in de beschikbaarheid van voedsel als gevolg van klimaatveranderingen, olieverontreiniging, intensieve visserij en het introduceren van andere diersoorten door de mens. Volgens IUCN zijn er in totaal 2,5 miljoen rotspinguïns, waaronder 844.000 van de ondersoort ‘eudyptes chrysocome filholi’.

Het park kreeg de eieren van het dolfinarium Marineland in Frankrijk. Dat gebeurde in het kader van een EEP-programma (European Endangered Species Program, gecoördineerd door de European Association of Zoos and Aquaria). Elk ei kwam van een ander koppel pinguïns. De drie pasgeboren rotspinguïns hebben dus niet dezelfde genetische samenstelling.

De eieren zijn dertig dagen in een broedmachine gelegd, bij een temperatuur van 36 graden. Bij de geboorte wogen de vogels elk 60 gram. Ze werden tien dagen lang gevoederd met een spuitje en konden daarna kleine stukjes vis eten. De verzorgers zorgden zeven dagen per week voor hen met videobewaking 24 uur per dag.

Toen ze een maand waren, wogen ze al 700 gram. Op dat moment waren ze klaar om naar de binnen- en verzorgingsruimtes van de Pinguïngrot te gaan, waar ze vier maanden de tijd kregen om zich te acclimatiseren en te leren zwemmen. Ondertussen wegen ze 2 kilo en kunnen bezoekers ze bekijken.

Het geslacht van de jongen is nog niet bekend. De komende dagen zal het publiek de mogelijkheid krijgen te stemmen over hun namen.