Diamond League trekt voor het eerst naar Shenzhen

Met de toevoeging van Shenzhen is de kalender voor de Diamond League in 2022 rond. De Chinese stad organiseert op 6 augustus voor het eerst een atletiekwedstrijd in de Diamond League. De atleten strijden een week eerder ook al in China, in Shanghai, om de punten.

De Diamond League bestaat volgend jaar uit veertien wedstrijden. De atleten kunnen op 32 verschillende onderdelen punten scoren. De finale is op 7 en 8 september 2022 in het Zwitserse Zürich. De Memorial Van Damme in Brussel is op 2 september opnieuw de voorlaatste manche. De organisatie benadrukt wel dat de kalender nog kan wijzigen vanwege de onzekerheid rond het coronavirus.

De reeks wedstrijden begint op 13 mei in Doha. Bij de dertien reguliere wedstrijden kunnen de atleten steeds op minimaal dertien onderdelen van de Diamond League punten scoren.

De Diamond League wordt in de zomer onderbroken voor de WK atletiek, van 15 tot en met 24 juli in het Amerikaanse Eugene (Oregon). Op 28 mei is daar ook al een Diamond League-avond.