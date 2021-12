Sint-Ferdinand steunt De Warmste Week met een dansje en een schenking

Sara Plessers werkt al 24 jaar bij Sint-Ferdinand en ze begeleidt om de twee maanden een vast groepje. “Ons project ‘Zin in (gewoon) zijn! Zingeving voor personen met een verstandelijke beperking’ werd geselecteerd door De Warmste Week. Met ons dagcentrum ’t Brugske hebben we ook een kleine actie op poten gezet en hebben we snoepzakjes verkocht om ons project, maar ook andere te steunen. Dinsdag dansten we mee op het ritme van Studio Brussel en MNM verkleed als heuse vlammetjes. We hebben 300 euro ingezameld voor De Warmste Week en het was een mooi vlammend gebeuren en het thema werd dus extra in de verf gezet”, aldus Sara Plessers.

In het klooster van Sint-Ferdinand denken en praten de 18 cliënten over de diepere vragen die onze cliënten bezig houden. Sara Plessers: “Samen praten, denken en voelen is meer dan ooit nodig is na de angst, de onzekerheid en de eenzaamheid die de coronatijd voor onze mensen met zich meebracht. We proberen antwoorden te geven op ongestelde vragen en met woorden en beelden levenslessen te vertellen. We willen dit enerzijds verder uitdiepen tijdens een driedaagse op een rustgevende locatie waar er tijd en ruimte gemaakt wordt om tot de diepere lagen door te dringen en verstilling en verdieping te ervaren. Eventjes weg van hun dagdagelijkse routine en elkaar te ontmoeten binnen de veilige context van een groep waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Hier zijn echter centjes voor nodig. Anderzijds willen we doorheen het jaar onze bijeenkomsten verder uitdiepen door onder andere nieuwe educatieve spelen of hulpmiddelen aan te kopen. Een extra financiële bijdrage voor dit project kan dus zeer helpend zijn”, besluit Sara.(Koen Luts)