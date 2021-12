GEMEENTERAAD. Oudsbergen investeert 81 miljoen euro: “Grootheidswaanzin”

Oudsbergen

Meerjarenplan: De gemeente investeert deze legislatuur nog 81 miljoen. De meerderheid heeft duidelijk ambitie voorziet de nodige middelen en rekent op maximale subsidiëring. De gezamenlijke oppositie spreekt over grootheidswaanzin.

“Hallucinant veel geld. Is dit realistisch? Onze financiële reserve, 30 miljoen euro, wordt er doorgejaagd”, stelde Vanita Mertens (Groen). “Te hoog gegrepen, terwijl de fiscale druk stijgt”, vindt Frieda Gijbels. N-VA verwacht van de Oudsbergse kerkfabrieken dat ze het eigen vermogen gebruiken om hun werking te financieren. “Er bestaat geen zekerheid over het bekomen van subsidies voor onder meer de restauratie van de commanderij. Net dat baart me zorgen”, aldus Jan Schonkeren (OO).

Schepen van Financiën Jo Seutens (CD&V) zegt dat de opcentiemen 838 en 6,5 % personenbelasting behouden blijven. “CD&V zet in op maximale subsidiëring. Investeringen worden deels betaald met overschotten en nieuwe leningen. Met een schuld van 35,59 euro per inwoner profiteren we van de gunstige rentevoeten, vanaf 2023 lenen we 20 miljoen euro”, duidt Seutens.

Voor de restauratie van de Commanderij van Gruitrode, hoeve, kasteel en de bouw van een nieuwe zaal, voorziet men 20,5 miljoen. De Opglabbeekse sporthal en de heraanleg van de sportzone kost 11 miljoen. Er zijn de aanleg van 15 fietspadentrajecten en investeringen in nieuwe buitenschoolse kinderopvang, in Louwel en Opglabbeek.

“De bijdrage aan de politiezone stijgt met 22 % en de brandweerbijdrage neemt toe met 10 %”, zegt burgemeester Marco Goossens. Het gemeentebestuur krijgt 7 miljoen subsidie voor de herinrichting van het bedrijventerrein. “Voor de Commanderij rekenen we op subsidie en de diverse fietspadentrajecten krijgen 3,5 miljoen. Vlaanderen subsidieert de nieuwe sporthal met 1 miljoen euro”, aldus Seutens.

Externe audit: De vraag van N-VA om een externe audit om de werking van de fusiegemeente te evalueren, is door de CD&V-meerderheid weggestemd. Frieda Gijbels blijft van mening dat een externe audit nodig is: “Om de hele organisatie door te lichten, de administratie te ondersteunen en de dienstverlening te verbeteren.” Burgemeester Marco Goossens deelt de bezorgdheid: “Omdat Vlaanderen vandaag een audit uitvoert, vragen we de terugtrekking en deze resultaten af te wachten. Nu een extra audit uitvoeren is niet relevant. De resultaten zijn er in het voorjaar van 2022. Geef onze leidinggevenden het vertrouwen en wacht het onderzoek af. Zijn er pijnpunten, speel ze door aan de algemeen directeur”, besloot burgemeester Goossens.

Nieuwe schepenen: An Knoops en Sara Nies legden de eed af als schepen. Vanaf 1 januari 2022 nemen ze hun schepenambt op. Met Ilse Wevers, Hanne Schrooten, An Knoops en Sara Nies zetelen er vier dames vrouwen in het college. De mannen, Jo Seutens, Kurt Plessers en Marco Goossens zijn in de minderheid. Met een gemiddelde leeftijd van nog geen 42 jaar gaat er een erg jonge bestuursploeg aan de slag.