GEMEENTERAAD. Hechtel-Eksel stopt ruim 1 miljoen euro in opwaardering begraafplaatsen

Hechtel-Eksel

Meerjarenplanning: Burgemeester Jan Dalemans (HE) overliep de belangrijkste aanpassingen in de meerjarenplanning. Zo wordt de komende vier jaar 105.000 euro extra uitgetrokken voor groenwerken, een bedrag dat mee wordt verklaard door de herinrichting van de begraafplaatsen. Ook worden extra investeringsuitgaven ingeschreven. “WZC-intercommunale VitaS vraagt een eenmalige kapitaalsondersteuning van 40.000 euro en jaarlijks moet een bedrag van ruim 50.000 euro worden voorzien”, schetste Dalemans. “De renovatie van de twee oude begraafplaatsen zal uiteindelijk 600.000 euro kosten, en de uitbreiding van de begraafplaats in de Sint-Bernardusstraat met sterrenweide en natuurbegraafplaats kostte recent 400.000 euro. Een andere plotse investering die moet gebeuren, is het dijkenherstel aan de Begijnenvijvers dat wordt geraamd op 100.000 euro. Voor de bouw van de tennishal is er een extra bedrag van 288.666 euro dat we als subsidie hebben kunnen binnenhalen. De verbouwing van De Schans loopt op zijn einde. We verwachten dat de uitgaven 100.000 euro lager liggen. De opening is voorzien in maart.” Er verschuift een leningsbedrag van 1,5 miljoen euro naar 2023 omdat door corona enkele projecten opgeschoven zijn. Raadslid Jan Vangenechten (CD&V) pleitte voor voorzichtigheid gezien de inflatie en de rentestijgingen kunnen wegen op de budgettaire ruimte. CD&V stemde tegen de aanpassingen, terwijl N-VA en Vooruit zich onthielden.

Riviercontract: De voorbije twee jaar werd er met verschillende partners gewerkt aan een riviercontract waarbij bijna 50 acties worden voorzien om wateroverlast en -tekort te beperken in het stroomgebied van de Dommel. Twee vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij gaven hierover een toelichting. Oppositieraadslid Raf Truyens (CD&V) miste bij de acties initiatieven rond natuurbeleving specifiek in Hechtel-Eksel. “Het klopt dat dit zich vooral situeert in Pelt en Peer, maar niets houdt ons tegen om de educatieve route die vertrekt aan het Peerse Dommelhuis ook het Hoksent in Eksel te laten aandoen”, stelde schepen Theo Martens (HE). Truyens informeerde ook naar initiatieven rond ontharding van oppervlakten. “Dit wordt een belangrijk onderdeel in het hemelwaterplan dat de gemeente momenteel opmaakt”, stelde de schepen.

Bosland: Schepen Nele Lijnen (HE) stond in het kader van het Bosland-jaarverslag stil bij de kandidatuurstelling als Nationaal Park. “Buurgemeenten Mol, Hamont-Achel en Bergeijk engageren zich als strategische partners”, luidde het. Raadslid Truyens (CD&V) informeerde in de rand naar een stand van zaken voor de Bosland-poort aan het Pijnven. “Het toeristisch RUP is in volle opmaak. Het afgelopen jaar zijn er wel heel wat gesprekken geweest met potentiële investeerders”, aldus de schepen.