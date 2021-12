Staande ovatie voor Lisa Del Bo en Andrei Lugovski

Exact 198 aanwezigen konden zondagnamiddag genieten van een onvergetelijk kerstconcert met Lisa Del Bo en Andrei Lugovski. Meer mensen toelaten was door de coronabeperkingen niet mogelijk. Van de dertien oorspronkelijk geplande kerstconcerten was dit samen met de al georganiseerde concerten in Bilzen het enige dat is doorgegaan.

Het concert in de Wellense parochiekerk, die voor de gelegenheid prachtig verlicht werd, was dan ook zowel voor het publiek als voor de artiesten zelf een prettige ervaring. Hoogtepunten waren er bij de vleet: van Little Drummerboy, over You Raise me up via Il Silencio tot Omdat je voortleeft in mijn hart, een nummer dat door Bart Herman geschreven is en opgedragen werd aan alle coronadoden in ons land. Het concert werd onder luid applaus afgesloten met het wereldbekende Jingle Bells.

Foto’s: Theo Vertessen