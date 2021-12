Conner Rousseau: “Er komt bij ons geen lockdown zoals in Nederland”

Op het Overlegcomité van woensdag zal worden besproken welke maatregelen er genomen moeten worden om de opmars van de omikronvariant van het coronavirus in ons land tegen te gaan. “Maar een lockdown, zoals nu in Nederland, ligt op dit moment niet op tafel”, zo verklaarde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dinsdagvoormiddag bij ‘De warmste week’.

“De cijfers zijn goed, maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn met dat nieuwe gevaar (de omikronvariant, nvdr.) om de hoek”, zo verklaarde Rousseau. “Wat minister Frank Vandenbroucke maandag zei in Terzake (nu extra maatregelen om een complete lockdown te voorkomen, nvdr.) is een goed evenwicht. Een lockdown, zoals nu in Nederland, ligt op dit moment niet op tafel.”

Wat er dan wel op tafel ligt voor het Overlegcomité van woensdag, wilde Rousseau nog niet kwijt. Volgens de Vooruit-voorzitter zal het echter ook niet de bedoeling zijn om in te grijpen in de privésfeer. “Wat mij betreft, mogen de controles wel nog meer worden aangescherpt. Restaurants die bijvoorbeeld nog altijd niet om het Covid Safe Ticket (CST) vragen, dat kunnen we nu echt niet meer accepteren. Daar moeten we streng voor zijn.”