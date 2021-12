GEMEENTERAAD. Dilsen-Stokkem start in 2022 met vernieuwing Gremelsloweg

MAASEIK

Gremelsloweg: De gemeenteraad gaf goedkeuring aan de infrastructuurwerken van de Gremelsloweg. “Het gaat om de eerste fase,” vertelt schepen Edgard Stijven (Open Vld) van Openbare Werken. “We voorzien in de eerste helft van 2022 de heraanleg van de Gremelsloweg vanaf de Diestersteenweg tot aan de Broekkempweg. De zijstraat Broekkempweg nemen we ook op in het dossier. De tweede fase is vanaf de Broekkempweg tot aan de Weertersteenweg. Voor deze eerste fase kunnen we rekenen op een subsidie van 85 % die we krijgen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het gaat om een bedrag van 2.572.133 euro. De volledige uitgaven van de eerste fase bedraagt 2.943.011 euro, inclusief btw. De straat zal uitgerust worden met een volledige nieuwe nutsleidingen van riolering tot een mooie verlichting en uiteindelijk een nieuwe verharding.”

Winterterrassen: Het stadsbestuur gaat de retributie op de vrijstelling van de horeca zomerterrassen ook voor de winterterrassen doorvoeren. “De horeca is sinds 1 november 2021 getroffen door het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde in binnenruimtes van de horeca”, aldus bevoegd schepen Marc Vereecken (N-VA). “Voor de terrassen geldt deze toegangsvoorwaarde niet. Daarom is er nood om de retributie op de winter-horecaterrassen te herbekijken.” Er werd op de raad voorgesteld om de terrassen te verwarmen. “Daar hebben we ook over nagedacht”, aldus schepen Vereecken. “De Markt staat vol bomen en is geklasseerd. Zulke verwarmingspylonen plaats je niet waar je wil. Er liggen pistes open en omdat zulke palen ook in de zomer blijven staan, mogen we de Markt ook niet ontsieren. Daarbij mogen ze mindervaliden niet in de weg staan en is het niet evident omwille van de brandveiligheid.”

Bedrijfsunits: De bvba Promunio kocht in 2019 een perceel grond van 41a op industrieterrein Jagersborg en bouwde er met akkoord van de gemeenteraad 12 bedrijfsunits met een oppervlakte van 100 m², 150 m² en 200 m². Deze bedrijfsunits zijn geschikt voor startende ondernemers of voor ondernemers die al een eind op weg zijn en die uitbreiding zoeken. De raad gaf goedkeuring aan de verkoop van zes bedrijfunitis. Bedrijfsunits 3 en 5 worden verkocht aan NV Sunic in Maaseik voor de opslag van handelsgoederen, bedrijfsmiddelen, bedrijfsvoertuigen, klein onderhoud en herstellingen. Bedrijfsunits 8, 10 en 11 zijn verkocht aan BV Lipsz bv in Maaseik voor opslag handelsgoederen. Bedrijfsunit 12 zal verkocht worden aan BV Thevissen Services te Dilsen-Stokkem voor de herlocalisatie van de hele onderneming. BV Thevissen plaatst centrale verwarming.