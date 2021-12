Kjetil Rekdal (ex-Lierse) is de nieuwe trainer van Rosenborg

De 53-jarige Rekdal is een grote naam in het Noorse voetbal. De 83-voudig international was met Noorwegen aanwezig op de WK’s van 1994 en 1998 en het EK van 2000. Tussen 1990 en 1996 was hij als speler actief bij Lierse. Hij keerde in het seizoen 2006-2007 ook even terug als trainer.

De laatste jaren was hij als coach in eigen land actief. Hij leidde Ham-Kam de voorbije weken naar de titel in tweede klasse.

Het seizoen in Noorwegen eindigde vorige week. Rosenborg werd onder voormalig Deens bondscoach Age Hareide tegenvallend vijfde. Het nieuwe seizoen begint in april.