Kerstman deelt wafels en dröpkes uit

Omdat feesten, waarbij veel volk betrokken is, verboden zijn werd naar een alternatieve oplossing gezocht. "Een diepgewortelde traditie mag niet verloren gaan", werd in Stokkem geoordeeld.

Het initiatief om de verboden ‘Kersthappening’ op te vangen, kwam van een plaatselijke vriendengroep. Een kerstpromenade leek de meest voor de hand liggende oplossing. Met een grote arrenslede, normaal door paarden getrokken, ging de groep van de ene horecazaak naar de andere. Op de bok, de zitplaats van de koetsier, poseerde de kerstman, een levensgrote pop, breedlachend en in rood/witte kerstoutfit.De slee lag volgestapeld met dozen en geschenkpakjes. Mooi verpakt in glitterende papieren omhulsels en afgewerkt met strikken van opgeknoopte lintjes. De groep was erg gul. Voorbijgangers en nieuwsgierige kijkers werden royaal getrakteerd op wafels en drankjes allerhande. Een waardige overgang naar het kerstfeest dat door velen gewaardeerd werd.