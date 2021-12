Blokbar opent opnieuw in 't Muuzaaike

Je kan je inschrijven door een mail te sturen met je naam en voornaam naar jeugddienst@tessenderlo.be. Je ontvangt nadien een Doodle-link waar je de dagen naar keuze kan aanduiden. Let op! Een mondmasker is steeds verplicht in de blokbar. Bij vragen of onduidelijkheden kan je bellen of mailen met de Jeugddienst via jeugddienst@tessenderlo.be of 013/67 76 31.