Standard doet bod op Jean-Luc Dompé, Zulte Waregem legt klacht neer bij bondsparket voor oneerlijke concurrentie

Zulte Waregem heeft bij het bondsparket een klacht ingediend tegen Standard. Volgens Essevee hebben de Luikenaars immers Jean-Luc Dompé en diens makelaar benaderd met het oog op een transfer en dat in de week waarin de twee clubs het tegen elkaar opnemen. Essevee klaagt dan ook mogelijke oneerlijke concurrentie aan. Standard reageert verbaasd en zegt dat alles correct via de club is verlopen.

Jean-Luc Dompé is dit seizoen de grote man bij Zulte Waregem. Hij gaf tot nu toe elf assists en scoorde ook al twee keer, waaronder vorige week nog de late winning goal tegen KV Mechelen. Dat het krasselende Standard dan ook interesse toont in een dergelijke speler is in dat opzicht logisch. Alleen wordt de handelswijze van Standard door de West-Vlamingen allerminst gesmaakt.

“Pure beïnvloeding”

Volgens Zulte Waregem zou Standard immers de speler en de makelaar hebben benaderd met het oog op een transfer. Dat dat dan ook nog eens gebeurt in de week waarin de twee clubs tegenover elkaar staan, stuit Essevee al helemaal tegen de borst. Vooral omdat beide teams in de rechterkolom staan en elk punt goed kunnen gebruiken. Zulte Waregem heeft dan ook besloten om een klacht in te dienen bij het bondsparket wegens mogelijke oneerlijke concurrentie. “We vinden de deontologische handelswijze van Standard niet correct. Een week voor de wedstrijd de speler en zijn makelaar contacteren is pure beïnvloeding”, deelt de club nog mee.

Standard ontkent

Bij Standard is men zich echter van geen kwaad bewust. In Luik bevestigt men wel dat er een bod is neergelegd bij Zulte Waregem, maar dat er niet met de speler zelf is gesproken en dat er dus niet achter de rug van de club om is gehandeld.