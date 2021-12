De politie LRH heeft maandag negen nieuwe ANPR-camera’s in gebruik genomen die het op- en afrittencomplex Hasselt-Zuid dekken. In totaal hangen er nu 380 ANPR-camera’s in heel Limburg. Vind jij dat er te veel camera’s hangen in ons straatbeeld? Waarom wel/niet? Laat je mening hier achter.